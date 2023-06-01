プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん」 「レタスとワカメのラー油和え」 「豆苗のオイスター炒め」 の全3品。 疲労回復効果が高い鶏むね肉を主に、ビタミン豊富なレタスや豆苗を副菜にした、元気がでるパワーアップ献立。【主菜】鶏胸肉の酒蒸し フライパンで簡単 しっとり柔らか by金丸 利恵さん ©Eレシピ