8年前に東京・六本木で29歳の女性が殺害された事件で、海外逃亡していた男が逮捕されました。宇佐美輝記者：指名手配されていた男が成田空港に到着しました。高橋伸明容疑者（47）は2018年、港区六本木の自宅で、当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭部を鉄アレイのようなもので殴り、殺害した疑いが持たれています。高橋容疑者は事件翌日にマレーシアへと逃亡し国際手配されていましたが2025年6月、現地当局