警察から任意で調べを受けている北海道・旭川市の旭山動物園の男性職員は、「焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やした」などと供述していることがわかりました。川瀬雄也記者：旭山ZOOと書かれた軽トラックが旭川東警察署で倉庫に入れられようとしています。警察は25日午後、旭山動物園の関係車両2台を押収しました。また、24日には園内から軽自動車1台も押収しています。旭山動物園では、30代の男性職員が「妻を動物園の焼却炉に遺棄