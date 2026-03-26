ブンデスリーガ 25/26の第31節 マインツとバイエルン・ミュンヘンの試合が、4月25日22:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）らが先発に名を連