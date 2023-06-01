ブンデスリーガ第31節が25日に行われ、ヴォルフスブルクとボルシアMGが対戦した。現在勝ち点「24」のヴォルフスブルクは降格圏の17位に低迷。それでも前節は13試合ぶりの勝利を収め、残留に望みをつないでいる。一方、ボルシアMGは勝ち点「31」の現在13位。入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリとの勝ち点差は「5」と一歩抜け出した感もあるが、数字上でも早く残留を決めたいところ。ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人、