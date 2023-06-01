ブンデスリーガ第31節が25日に行われ、ハイデンハイムとザンクトパウリが対戦した。ともにブンデスリーガ残留争いに巻き込まれている両チーム。ホームのハイデンハイムは現在勝ち点「19」の最下位に沈んでいる。一方、ザンクトパウリも苦戦を強いられ、勝ち点「26」の入れ替え戦圏内の16位。今季も残すところ4試合となり、トップリーグ残留を争う直接対決が実現。この試合でザンクトパウリが勝利すると、ハイデンハイムの2.ブ