ブンデスリーガ第31節が25日に行われ、マインツとバイエルンが対戦した。マインツは30試合が消化したリーグ戦で勝ち点「34」の現在10位。対するバイエルンは、前節シュトゥットガルト戦に勝利し、4試合を残してブンデスリーガ連覇が決定。今後はUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇に目を向けることになる。マインツは日本代表MF佐野海舟がスタメン出場、同MF川〓颯太がベンチスタートとなる一方、バイエルンは同DF伊藤洋輝