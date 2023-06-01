現地４月24日に開催されたブンデスリーガの第31節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトがアウクスブルクとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった前節は出番がなく、この試合でも後半頭から途中出場となった堂安は意地の同点ゴールを決める。０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けると、利き足ではない右足を一閃。ファーサイドに見事なコントロールショットを決めてみせた。 27歳の日本