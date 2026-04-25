セリエA第34節が25日に行われ、日本代表GK鈴木彩艶が所属するパルマ・カルチョはホームでピサと対戦した。パルマは33試合が消化したリーグ戦で勝ち点「39」の現在14位。前節は7試合ぶりの勝利を収め、残留を大きく手繰り寄せることに。今節、勝利すると数字上でも残留が確定することになる。GK鈴木は前節、復帰以降初めてのクリーンシートを達成。6月に控えるFIFAワールドカップ2026に向けて、順調にパフォーマンスをレベル