イランのアラグチ外相は25日、戦闘終結にむけたアメリカとの協議をめぐり、イランの立場を仲介国パキスタンの首相らに伝えました。アラグチ外相は、その後、パキスタンを後にしています。イランのアラグチ外相は25日、パキスタンでシャリフ首相や軍のトップらと会談しました。会談後、アラグチ外相は声明で、アメリカとの再協議をめぐって戦闘終結にむけた原則的な立場を伝えたとしています。また、ロイター通信によりますと、アメ