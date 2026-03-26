季節の変わり目や冷房対策など、実用性はもちろん、おしゃれのアクセントとしても頼れるカーディガン。40・50代の着こなしには、きれいめに取り入れられる一枚があるとデイリーに重宝する予感です。今回は【ZARA（ザラ）】から、さりげないディテールにこだわった上品なルックスのカーディガンをピックアップ。オンオフ問わず合わせやすく、コストパフォーマンスの面でも魅力を感じられそうです。