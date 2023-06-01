アメリカのホワイトハウスは、ウィトコフ特使らをイランとの協議に向けて仲介国パキスタンに派遣すると明らかにしました。一方、イラン側は協議の予定はないとしています。ホワイトハウスのレビット報道官は24日、「イラン側が対面での協議を求めてきた」とした上で、ウィトコフ特使らをイランとの協議に向けて仲介国パキスタンに派遣すると明らかにしました。「ここ数日で、イラン側に一定の進展がみられる」とも説明しています。