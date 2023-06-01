岩手・大槌町の山林火災は25日に4日目を迎えましたが、鎮圧にはいたっていません。延焼範囲はさらに広がり、新たに山あいの住宅地で警戒が続いています。町によりますと、25日は自衛隊ヘリと防災ヘリ合わせて12機で空中から消火活動を行ったほか、地上では6都県から緊急援助隊が追加され、合わせて1300人あまりで消火にあたりました。特に吉里吉里地区の市街地の北側では、重点的に活動したことで延焼は抑えられているということで