25-26シーズンのFAカップはベスト4が出揃ったが、昨季の王者であるクリスタル・パレスの名前はない。3回戦で6部リーグに相当するナショナルリーグのマクルズフィールドに敗れてしまったのだ。43分、セットプレイからポール・ドーソンが先制点を挙げ、61分にアイザック・バックリー・リケッツがダメ押しとなる追加点をゲット。90分にパレスのジェレミー・ピノがゴールを挙げたが、マクルズフィールドに追い付くことはできなかった。