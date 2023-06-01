8年前、東京・六本木のマンションで女性が殺害された事件で、国際手配されていた元交際相手とみられる男がきのう、警視庁に逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは高橋伸明容疑者（47）で、2018年10月、港区六本木のマンションで、当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭を鉄アレイのようなもので複数回殴るなどして殺害した疑いがもたれています。高橋容疑者は事件直後にマレーシアへ出国し、国際手配さ