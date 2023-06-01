俳優の佳久創さんが一日警察署長に就任し、特殊詐欺被害への注意を呼びかけました。 【写真を見る】名古屋市出身の俳優佳久創さん、名古屋・中村署の一日警察署長に特殊詐欺被害の注意呼びかけ 25日、中村警察署の一日警察署長に任命されたのは名古屋市出身の俳優・佳久創さん。 大河ドラマにも出演中で、集まったファンとともに、愛知県内で相次ぐニセ警察詐欺の手口を学び、注意を呼びかけました。 （佳久創さん）「一回怪