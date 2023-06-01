北海道の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した疑いで事情を聴かれている30代の男性が、「数時間にわたって燃やした」などと供述していることが新たに分かりました。事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤務する30代の男性です。先月末ごろから30代の妻の行方が分からなくなっていて、男性は聴取に対し、「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしていて、さらに「数時間にわたって燃やした」などと話していること