現地時間４月25日に開催されたブンデスリーガの第31節で、佐野海舟と川崎颯太を擁するマインツが、すでに連覇を決めている伊藤洋輝所属のバイエルンとホームで対戦した。佐野と伊藤が先発したこの試合は、驚きの展開となる。まずは15分、CKの流れから佐野が折り返したボールをコーアがボレーで決めて、マインツが先制。日本代表MFは今季２つ目のアシストをマークする。さらに29分、ボール奪取した佐野の見事なパスからカウ