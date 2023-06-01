松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を終えた。11Rは児玉碧衣の仕掛けに切り替えた鈴木奈央（29＝静岡）が差し切って1着。うれしいG1初決勝を決めた。道中は逃げた梅川風子の2番手を追走。位置取りがものを言った。「なるべく前に行こうと思って踏んだら絶好の2番手に入れた。自分は脚力的にも劣っているので梅川さんを信じて前だけ見ていた。人の後ろにいた分、最後は伸びました。初めて決勝に乗れてうれ