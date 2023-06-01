【ブンデスリーガ第31節】(フォルクスワーゲン・アレーナ)ボルフスブルク 0-0(前半0-0)ボルシアMG<退場>[シ]イェンス・カストロップ(90分+2)<警告>[フ]アダム・ダギム(90分+4)[シ]ファビオ・キアロディア(61分)、ロッコ・ライツ(90分+4)、ロビン・ハック(90分+5)