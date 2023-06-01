【ブンデスリーガ第31節】(WWKアレーナ)アウクスブルク 1-1(前半1-0)フランクフルト<得点者>[ア]アントン・カデ(44分)[フ]堂安律(66分)<警告>[ア]アン・ノア・マセンゴ(70分)[フ]エリス・スキリ(7分)、堂安律(46分)