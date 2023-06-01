【ブンデスリーガ第31節】(ヴォイト・アレーナ)ハイデンハイム 2-0(前半1-0)S・パウリ<得点者>[ハ]ブドゥ・ジブジバーゼ(3分)、エレン・ディンクチ(82分)<警告>[S]マルティン・カールス(76分)