日本代表FW上田綺世が2試合連続ゴールを決めた。25日のオランダ・エールディビジ第31節・フローニンゲン戦で先発した上田は、前半22分にPKで先制ゴールを決めた。試合は前半11分にDFジョーダン・ボスが先制。さらに21分にボスが敵陣内で倒されたことでPKを獲得する。上田がキッカーを務めると、冷静にゴールを決め切った。上田は前節に続いて2試合連続ゴール。リーグ戦は合計24ゴール目となり、得点ランク首位を独走している