アルアハリ・サウジは25日、同日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝のFC町田ゼルビア戦を前に公式Xを通じて、無料チケットが会場周辺で配布されているとの誤情報があることを報告するとともに「事実ではない」と否定した。クラブによると「スタジアム周辺で無料チケットが配布されているという情報」が出ているといい、これを否定。「全チケットがアジアサッカー連盟(AFC)によって完売しており、入場はチケット保有