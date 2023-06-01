リーグ・アン 25/26の第31節 リヨンとオセールの試合が、4月25日22:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）、ダニー・ナマッソ（FW）らが先発に名を連ねた。