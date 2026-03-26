ブンデスリーガ 25/26の第31節 ウォルフスブルクとボルシアＭＧの試合が、4月25日22:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。 ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、クリスティアン・エリクセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、ケビン・シ