ブンデスリーガ 25/26の第31節 アウクスブルクとアイントラハト・フランクフルトの試合が、4月25日22:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、アントン・カデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトはアルノー・カリムエンド（FW）、Arrhov Love（