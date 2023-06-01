ブンデスリーガ 25/26の第31節 ケルンとレーバークーゼンの試合が、4月25日22:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ネイサン・テラ（FW）