マインツが3点を先行するも、バイエルンが後半に圧巻4発ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間4月25日、リーグ第31節でバイエルン・ミュンヘンと対戦し、3-4で敗れた。日本代表MF佐野海舟がスタメン出場し、先制ゴールをアシストするなど3ゴールに関与したが、逆転負けを喫した。佐野は定位置のボランチでスタメン出場し、MF川粼颯太はベンチスタート。バイエルンのDF伊藤洋輝は優勝を決めた前節に続き、左センタ