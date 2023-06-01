ミャンマーのミンアウンフライン氏（左、タス＝共同）、中国の王毅外相【バンコク共同】ミャンマーの親軍政権の大統領に就任したミンアウンフライン氏は25日、首都ネピドーで中国の王毅外相と会談した。ミャンマー国営放送が伝えた。内戦が続く国内の和平や円滑な貿易の推進などについて協議。親軍政権の中国依存がさらに強まりそうだ。国境地帯の安定や鉱物資源分野、ミャンマーの東南アジア諸国連合（ASEAN）への関与強化に