横浜市の斉藤達也市議（５３）は２４日、一般社団法人の代表理事に就くことで社会保険に加入し、国民健康保険（国保）の保険料を支払っていなかったと明らかにした。２３日に自民党を離党した。日本維新の会の一部の地方議員が「国保逃れ」として同様の手法で支払いを免れ、関与していた６人は処分された。代理人弁護士を通じて出した書面によると、斉藤氏は２０２１年７月、一般社団法人に入会して代表理事に就任。会費を支