現地４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属する16位のザンクトパウリが最下位の18位に沈むハイデンハイムと敵地で対戦した。この“裏天王山”で藤田と安藤が先発、原がベンチスタートとなったザンクトパウリは、敗れれば降格が決まる相手にいきなり先制を許す。開始３分、CKの流れから最後はジブジバーゼに押し込まれた。ビハインドを負ったなか、11分には右からのサリアカスの