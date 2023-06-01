FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。町田のスタメンは以下のとおり。 GK１ 谷 晃生DF３ 昌子 源19 中山雄太50 岡村大八MF16 前 寛之26 林幸多郎31 ネタ・ラヴィ88 中村帆高FW７ 相馬勇紀27 エリキ99 テテ・イェンギ