【カービィのエアライダー パワーアップ！アクリルチャーム】 5月上旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「カービィのエアライダー パワーアップ！アクリルチャーム」を5月上旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、ライドアクションゲーム『カービィのエアライダー