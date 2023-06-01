【TENITOL TALL レゼ】 2026年11月 発売予定 価格：10,450円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 フリューより、2026年11月に発売予定のノンスケールフィギュア「TENITOL TALL レゼ」。こちらは、2025年9月より公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場する「レゼ」を立体化したものだ。今回は、同社のオリジナルポーズで再現されてい