【マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：27,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 クレーネルより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver.」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場す