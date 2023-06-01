1995（平成7）年4月26日、フランスから初めて返還される高レベル放射性廃棄物（核のごみ）を積んだ輸送船が青森県六ケ所村のむつ小川原港に入港、円柱形の輸送容器がトレーラーに積み込まれた。青森県知事は一時接岸を拒否したが「青森県を最終処分場にしない」ことで受け入れた。最終処分場はまだ決まっていない。