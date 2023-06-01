松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を終えた。11Rは梅川風子の逃げを4番手から捲った児玉碧衣（30＝福岡）が2着。決勝切符をもぎ取った「初日より梅川さんがホームで流していたので無理やり行った感じ。2コーナーまでは我慢と思って踏んだ。出切るのでいっぱいでした。しっかり戦えているので決勝も自分を信じて走るだけです」今年に入って、さまざまな新しいことにチャレンジしてきた児玉。全ては強くな