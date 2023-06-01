【ニューヨーク＝金子靖志】核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議が２７日に開幕するのを前に、国連軍縮部門トップの中満泉事務次長が２４日、ニューヨークで記者会見を開いた。ロシアのウクライナ侵略を念頭に「核保有国の核戦力が量的に増加し、軍縮の流れに逆行する動きがみられる」と危機感を示し、加盟国に歩み寄りを促した。再検討会議は条約の履行状況を原則５年ごとに点検する枠組みで、今回は２７日から５月２２日まで