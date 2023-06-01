セリエA 25/26の第34節 パルマとピサの試合が、4月25日22:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。 45分、ピサが選手交代を行