１５日、屋外作業に当たる青海省水文水資源観測報告センター玉樹支所の職員。（西寧＝新華社記者／陳傑）【新華社西寧4月25日】中国の長江流域は毎年5月に増水期に入り、水文観測所が年間で最も忙しい時期を迎える。洪水や干害への備えを強化し、流域の安全を守るため、青海省水文水資源観測報告センターは点検作業を実施している。１４日、青海省の新寨水文観測所で業務に当たる同省水文水資源観測報告センター玉樹支所の職員。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
- 2. マツコ Netflix新番組が制作中止
- 3. 津田健次郎「Nキャス」を卒業へ
- 4. 解体を試みたか…妻の凄惨な犯行
- 5. 8年前の六本木殺人 手配の男逮捕
- 6. 駅で吐物被害 アイドルが苦言
- 7. ゴー☆ジャス TikTok永久停止に
- 8. 刀剣乱舞 記念本に190頁超の不備
- 9. 福知山線事故から21年 遺族語る
- 10. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 1. 解体を試みたか…妻の凄惨な犯行
- 2. 8年前の六本木殺人 手配の男逮捕
- 3. 福知山線事故から21年 遺族語る
- 4. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 5. 旭山動物園に遺体「夫から脅迫」
- 6. 作業員死亡 800kg鉄板に挟まれる
- 7. 動物園に遺体「数時間燃やした」
- 8. 眼前でローソン店員同士ガチ喧嘩
- 9. 旭山動物園に遺体 不自然な説明
- 10. 男児へ「気にかける様子ない」
- 1. 「発達障害の要因」ウソ・ホント
- 2. 韓国人 日本のバイトで号泣の訳
- 3. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
- 4. 初の赤字転落「共同通信」に異変
- 5. “消費税1％”ならレジ改修3か月〜半年程度かかる見通し
- 6. 「18年後に遺体発見」衝撃の経緯
- 7. 玉城氏 沖縄知事選に出馬表明
- 8. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 9. 大好きやで 6歳女児コンクリ詰め
- 10. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 1. 米国防総省がNATO加盟資格停止か
- 2. 銃撃事件の容疑者 AIに犯行相談
- 3. 中国のペット飼育 9千万匹放棄か
- 4. 息子の目の前で凄惨な集団暴行
- 5. トランプ氏に「想像力足りない」
- 6. ハーフマラソンのロボット圧勝
- 7. Acerの超薄型ノートPCが登場
- 8. イランと「直接会って協議する」
- 9. W杯決勝チケット 3.7億円で転売
- 10. ネタニヤフ氏 前立腺がんだった
- 1. 紳助氏も出資 ラーメン店急成長
- 2. マツダ「MAZDA2」国内生産終了へ
- 3. 「現代韓国学部」の入学者数爆死
- 4. まいばすけっと 都内で急増の訳
- 5. 老後2000万 貯蓄600万円は十分?
- 6. デンソー、ローム買収提案撤回か
- 7. ジャングリア 新遊具に厳しい声
- 8. ホンダ&ソニーの企画 中止の背景
- 9. ジムでシャワー 自宅より節約?
- 10. 熟年離婚予備軍に共通するサイン
- 1. 『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
- 2. メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了
- 3. 携帯・PHS各社、5月から絵文字の数と種類を統一
- 4. Visa加盟店で使えてTポイントも貯まる「ソフトバンクカード」登場
- 5. 元パイロットが語る、SR-71ブラックバード操縦のスリル
- 6. 公共のUSBポートに潜む危険
- 7. 【裏技】マックとスタバが常に10％オフ！ポイント還元率10%超えの脅威のクレカ術を解説！
- 8. 【大人の物欲】ここまでリアル！無料ペーパークラフトで昆虫採集！「カブトムシ」「クワガタムシ」
- 9. 2011年2月23日のヘッドラインニュース
- 10. WiMAXやLTE、3Gなどを組み合わせて快適通信、KDDIが推進する「マルチネットワーク」とは？
- 11. 「iPhone 4S」の通信料金はソフトバンクが安い 本体価格はau
- 12. 動画：NASA の宇宙船 Orion 内部から見た大気圏再突入。七色に変化するプラズマ、青い空
- 13. 1,000個以上の太陽系外惑星に目を奪われる、動画
- 14. KPI、FLOLIGHTの新製品LEDライト2機種を発売
- 15. 初の生殖器全体移植手術が成功。爆弾で負傷のアフガン帰還兵、機能だけでなく自信も復活
- 16. SpaceX、Falcon Heavy初の夜間打ち上げに成功。センターコア回収は失敗も24の衛星を軌道投入
- 17. 「FacebookのInstagram」と「FacebookのWhatsApp」にリブランディングされる？
- 18. iPhone 11(仮)は13日予約開始？から忘れ物防止タグ、近日登場？まで。最新アップル噂まとめ
- 19. 「Siri、私は新型コロナウイルスに罹ってる？」米国向け問診サービス開始
- 20. 陰謀論を広めたTwitterユーザーの身元を開示するよう裁判所命令が下る
- 1. 村上11号なのにため息「またか」
- 2. MLBで11号ソロ 米実況が本音絶叫
- 3. 場内騒然 ロッテ種市が負傷降板
- 4. スカウトは何を…村上宗隆に脱帽
- 5. 「りくりゅう」今後はプロ転向へ
- 6. 「0-0-11」村上の成績奇怪すぎる
- 7. パラ陸上デビュー戦で世界新記録
- 8. 巨人・甲斐が「塩漬け」の可能性
- 9. ヤマル離脱 プロ意識欠けている
- 10. 大谷 まさかの「半人前扱い?」
- 1. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
- 2. マツコ Netflix新番組が制作中止
- 3. 津田健次郎「Nキャス」を卒業へ
- 4. 駅で吐物被害 アイドルが苦言
- 5. ゴー☆ジャス TikTok永久停止に
- 6. 刀剣乱舞 記念本に190頁超の不備
- 7. ヒカル発言 企業が謝罪の違和感
- 8. 神田うの 近影に「別人」と反響
- 9. 沙也加さん担当キャラ 公演決定
- 10. 元ONE N’ ONLY上村 活動再開へ
- 1. 40~50代女性 8割超が隠れ更年期?
- 2. 「ポイ活」年50万円分貯める達人
- 3. 仲良し夫婦が1年で離婚した理由
- 4. 娘にADHD疑惑 担任の本気か?
- 5. プロが解説 アイシャドウのテク
- 6. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 7. 「定時退社で和を乱す」人生
- 8. 完璧主義貫くワーママ生活に呆然
- 9. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 10. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙