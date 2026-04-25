７日、展示会場で輸出商品を確認する黄埔税関の職員。（広州＝新華社配信）【新華社広州4月25日】中国広東省の黄埔税関が発表した同省東莞市の1〜3月の貿易額は前年同期比4.9％増の3737億3千万元（1元＝約23円）で、同期として過去最高を更新した。3月は前月比33.7％増となり、前年同月比では24カ月連続の増加となった。1〜3月の貿易額のうち、民間企業による貿易は5.1％増の2353億4千万元で、全体の63.0％を占めた。輸出で