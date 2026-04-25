【ハノイ＝竹内駿平】国際的な詐欺拠点とされるカンボジアの政府は２４日、特殊詐欺の摘発状況を公表した。今月中旬までの９か月間で２５０か所以上の拠点を摘発し、日本人を含む１０８９人が関与する事件１１２件を起訴した。摘発逃れの動きも相次ぎ、今年だけで詐欺に関与したとみられる外国人約２４万人が自主的に出国したという。カンボジア政府は昨年以降、詐欺被害が深刻化している米欧などから圧力を受け、対策を強化し