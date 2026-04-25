ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務める同局系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）で、５年にわたってナレーターを務めてきた声優で俳優の津田健次郎が、２５日の放送をもって同番組を卒業した。番組のエンディングで安住アナが卒業を伝え「夜のこの時間までお仕事されるということで大変だったを思いますが」とねぎらうと、スタジオ２階のナレーションルームから「とても