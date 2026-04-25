リーグ・ドゥ（フランス2部）第32節が25日行われ、スタッド・ランスはナンシーと対戦した。31試合が消化したリーグ戦でスタッド・ランスは勝ち点「51」の現在6位。リーグ・ドゥの昇格争いは熾烈を極めており、1シーズンでのトップリーグ復帰を目指すスタッド・ランスも勝ち点3が求められる残り3試合となる。最低限でも3位から5位に与えられる昇格プレーオフ出場権を得たいスタッド・ランスは今節、15位に低迷するナンシーと