現地時間5月2日（土）に、アメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー（G1・ダ2000m）に出走予定のダノンバーボン（牡3・栗東・池添学厩舎）が24日、現地に到着した。【ケンタッキーダービー】「非常に状態が良い」ワンダーディーン順調、本番へ向け万全の仕上がり「輸送は問題なくクリアできた」同馬は日本時間4月21日23時7分に成田国際空港を出発し、アンカレッジを経由してシカゴ・オヘア国際空港へ