4月25日、東京競馬場で行われたダービートライアル・青葉賞（G2・芝2400m）は、武豊騎乗のゴーイントゥスカイが鮮やかな抜け出しを見せて重賞初制覇を飾った。このレースの1、2着馬には日本ダービー（5月31日・東京・G1・芝2400m）への優先出走権が与えられる。青葉賞、勝利ジョッキーコメント1着ゴーイントゥスカイ武豊騎手「いい馬だなと思いましたし、なんとか今日ここでダービーの出走権を取りたいという気持ちが強かった