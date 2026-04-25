4月25日、東京競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（ダ1600m）は、武豊騎乗の1番人気、コーカサスゴールド（牡5・美浦・加藤和宏）が勝利した。クビ差の2着にキョウエイフロイデ（牝5・美浦・中川公成）、3着にバロンドール（牡5・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:36.6（稍重）。2番人気でD.レーン騎乗、ホウキボシ（せん6・美浦・堀宣行）は、13着敗退。【石和特別】レーン騎乗 良血ダノンミッションが快勝ドレフォ