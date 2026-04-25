Image: 株式会社ハレルヤ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス決済が主流になりましたが、財布なしだと不便な場面もあるもの。「Pocko」は、最低限必要なものだけをスマートに持ち歩きたい、という思いを叶えてくれる超ミニ財布です。3in1の高い収納力がありながら、限界までコンパクトさを追求。イタリアンレザーで上品さもある「Pocko」の魅力を紹介し