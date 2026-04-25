挙式を急ぎたい新郎と乗り気になれない新婦。プランナーが新婦と2人きりで話すと…▶▶この作品を最初から読む業界内でも一目置かれる、フリーランスのウエディングプランナー・猪名川こよみ。彼女は新郎新婦のこだわりを日だまりのように受け止める一方で、無理難題な要望には「なんとかしよう」と燃えまくるタイプ。個人でオフィスを構え、アートディレクターやヘアメイクを担当するスタッフからも慕われています。古
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